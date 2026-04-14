Alan Ritchson und Owen Wilson tun sich für den actiongeladenen Lieferfilm Runner zusammen

Die CinemaCon ist im Gange, die zweifellos eine treibende Kraft für die riesige Auswahl an Filmnachrichten und -updates ist, die diese Woche bereits geprägt haben. Während derzeit viele Gespräche auf Sony gerichtet sind, haben auch einige kleinere Unternehmen Informationen zu ihren zukünftigen Projekten zu teilen.

Ein solches Beispiel stammt vom Distributor Angel, der einen ersten Blick auf den Film namens Runner präsentiert hat. Dies ist ein Actionfilm, der einem Fahrer und einem Kurier folgt, die um ein transplantierbares Organ an ein kleines Mädchen übergeben, das einem unmittelbar bevorstehenden Tod gegenübersteht. Dies gerät jedoch ins Chaos, als lokale Schläger beschließen, die Orgel zu stehlen und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, was zu einer angespannten und chaotischen Echtzeit-Action führt.

Mit Alan Ritchson in der Hauptrolle und an der Seite von Owen Wilson wird Runner von Scott Waugh inszeniert und soll am 11. September in den Kinos Premiere feiern. Vor diesem Hintergrund können Sie unten den Trailer und die Zusammenfassung des Films ansehen.

"Ein ehemaliger Soldat wird in ein brutales Wettlauf gegen die Zeit geworfen, als eine kritische medizinische Lieferung ihn zum Ziel eines skrupellosen Kartells macht. Mit dem Verrat, der von allen Seiten näherkommt, muss er die Verfolgung überleben und seine Ladung abliefern, bevor einem unschuldigen Kind die Zeit davonläuft."