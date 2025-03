Alan Ritchson: "Du müsstest mich nicht einmal dafür bezahlen, Batman zu sein"

HQ

Wie ihr wahrscheinlich wisst, wird das neue DCU seinen eigenen Batman haben, der nichts mit den Filmen von Matt Reeve zu tun hat (in denen Robert Pattinson den Dark Knight spielt). Wann dieser neue Batman erscheinen wird, wissen wir noch nicht, aber es wird schon lange darüber spekuliert, wer Bruce Wayne und sein Alter Ego spielen wird, und viele Prominente haben offen Interesse bekundet.

Eine, die bereits ihren Wunsch bekundet hat, ist der Beefcake Alan Ritchson, bekannt aus der TV-Serie Reacher. Am Donnerstag trat er in einem Segment einer Wired-Show auf, in der Prominente gebeten werden, die am häufigsten gegoogelten Fragen über sich selbst zu beantworten, und nutzte erneut die Gelegenheit, um genau zu wiederholen, wie sehr er daran interessiert ist:

"Ich werde jeden Tag gefragt, ob ich Batman spiele. Ja, würde ich Batman spielen? Ja. Würde ich gut bezahlen, um Batman zu sein? Du müsstest mich nicht einmal dafür bezahlen, Batman zu sein. Ich würde, ja, ich würde den Anzug anziehen."

Ritchson nutzte sogar die Gelegenheit, um ein kleines Zitat in Batvoice zu geben und zischte: "Gotham gehört mir."

Ob Ritchson irgendwann Batman im DCU spielen wird, bleibt abzuwarten, und James Gunn hat dies zuvor in den sozialen Medien dementiert. Die Rolle ist jedoch noch nicht besetzt und es wird gemunkelt, dass die Einführung des Charakters noch einige Jahre auf sich warten lässt, so dass Gunn seine Meinung durchaus ändern könnte. Wir müssen einfach abwarten und sehen.