Alan Ritchson bezeichnet das Spielen von Metal Gears Snake als "den Traum"

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Alan Ritchson ist vielleicht am bekanntesten für seine Hauptrolle in Reacher und neuerdings in War Machine, aber der Schauspieler hat sich in letzter Zeit auch recht offen geäußert, wenn es darum geht, wieder popkulturell ausgerichtete Rollen zu übernehmen.

Seit langem sind einige Fans daran interessiert, Ritchson einen Versuch mit Bruce Wayne/Batman für das rebootete DC-Universum zu sehen, etwas, das der Schauspieler sehr, sehr gerne angehen möchte. Aber darüber hinaus ist eine weitere Schlüsselrolle, für die Ritchson offenbar leidenschaftlich ist, falls eine Adaption gemacht wird, die Umstellung auf eine Live-Action-Version von Snake.

Ja, die legendäre Metal Gear-Figur ist jemand, für den Ritchson eindeutig leidenschaftlich ist, denn in einem kürzlichen Instagram-Post teilte Ritchson eine neu gestaltete Version des War Machine-Posters, das seine Figur aus dem Film als Snake zeigt. Anschließend begleitete er das Bild mit den Kommentaren "der Traum" und "Als nächstes, La Li Lu Le Lo?"

Für diejenigen, die es nicht wissen: La Li Lu Le Lo ist ein Codewort, das in der Metal Gear-Reihe verwendet wird, daher muss man davon ausgehen, dass Ritchson ihn hier zumindest ein gewisses Interesse an der breiteren Sammlung von Konami-Videospielen zeigt.

Wenn ein Metal Gear-Film oder eine Metal-Serie gedreht werden würde, denkst du, Ritchson würde als Snake passen, oder würdest du lieber einen anderen Schauspieler für die Rolle übernehmen?