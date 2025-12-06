Ahsoka Stern kehrt nicht zurück, da Disney "mir nicht zahlen konnte, was ich brauchte"

HQ

Wenn Ahsoka schließlich für die zweite Staffel zu Disney+ zurückkehrt, wird eines der ursprünglichen Darsteller fehlen, da Claudia Black ihre Rolle als Klothow, eines der Nightsisters, nicht wieder aufnehmen wird. Der Grund dafür wurde von der Schauspielerin Bleeding Cool erklärt, wo sie anmerkt, dass es an einem Gehaltsstreit und am Drehort lag.

Als er über Ahsoka spricht, begann Black damit, über den Elefanten im Raum in Staffel 2 zu sprechen, indem er Folgendes erklärte.

"Nun, ich werde ehrlich sein. Sie haben Staffel zwei übernommen, mich übernommen, und dann konnte Disney, das heutzutage die Dinge anders strukturiert, mir nicht das zahlen, was ich als alleinerziehende Mutter brauchte, um all meine Verpflichtungen zu Hause in Los Angeles zu erfüllen, weil sie in London drehten. Das war nichts, was sie umsetzen konnten, und deshalb musste ich für die zweite Staffel aussteigen."

Black bemerkte, dass das "sehr traurig für mich" sei und dass sie "dankbar sei, dass ich in diesem Universum sein durfte". Da Black sich von einer weit, weit entfernten Galaxie zurückzieht, stellt sich nun die Frage, ob die Rolle neu besetzt wird oder ob wir Klothow in den kommenden Episoden, die bereits gedreht sind und wahrscheinlich 2026 Premiere haben werden, einfach nicht mehr sehen werden.