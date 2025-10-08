Ahsoka: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind abgeschlossen

HQ

Wir wissen nicht, wann Ahsoka: Staffel 2 im Jahr 2026 Premiere haben wird, aber es scheint ziemlich sicher, dass es keine Verzögerungen geben wird. Gestern gab Natasha Liu Bordizzo, die in der Serie Sabine Wren spielt, über ein Instagram-Reel bekannt, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind.

Wir vermuteten, dass es nicht mehr viel zu tun gab, da Bryce Dallas Howard kürzlich bestätigte, dass sie die Dreharbeiten zu den beiden Episoden, bei denen sie Regie führt, abgeschlossen hat. Wir können nur spekulieren, wohin die Geschichte nach dem dramatischen Ende der ersten Staffel gehen wird, aber wir vermuten, dass es irgendwie um Anakin Skywalker gehen wird, da Hayden Christensen auftauchen wird.