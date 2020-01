Adidas baut Sortiment mit Pokémon-Produkten aus

Pokémon Schild/Schwert mag nicht die erhoffte Erfüllung für Switch-Besitzer sein, doch es hat für neue Rekordmeldungen, viele begeisterte Fans und tolle Bewertungen gereicht. An Pokémon-Merchandise mangelt es wahrlich nicht, denn das Interesse an den Taschenmonstern ist ungebrochen groß. Trotzdem will die Bekleidungsmarke Adidas erneut mit The Pokémon Company zusammenarbeiten, um ihre Produktpalette zu erweitern.

Das Sortiment findet ihr auf der Webseite des Herstellers, besonders ins Auge gefallen sind uns schicke Sneaker mit einem minimalistischen Design. Wir sehen auf dem Bild lediglich das Maskottchen Pikachu in Pixeloptik der frühen Pokémon-Generationen, während andere Pokémon im Futter des Schuhs eingearbeitet wurden. Neben den Turnschuhen gibt es Tops, Trainingsanzüge und Shorts.

