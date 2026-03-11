Bam Adebayo übertrifft Kobe Bryant mit 83 Punkten in einem Spiel, allerdings mit Kontroversen

HQ

Bam Adebayo von den Miami Heat hat einen Rekord des großartigen Kobe Bryant übertroffen und ist damit der zweite Spieler, der in einem einzigen NBA-Spiel mehr Punkte erzielt hat – 83 Punkte, womit er Kobes Rekord von 81 übertrifft. Das geschah bei einem 126:129-Sieg über die Washington Wizards, bei dem er 20 von 43 Feldversuchen erzielte und 36 Freiwürfe von 43 verwandelte.

Er liegt nur hinter den 100 Punkten, die Wilt Chamberlain 1962 für die Philadelphia Warriors erzielte, eine Werte, die möglicherweise unerreichbar ist. Die Art und Weise, wie Adebayo – dessen bisherige Highscore-Bilanz 41 Punkte betrug und der letzten Monat nicht für das All-Star nominiert wurde – den Rekord erreichte, ist jedoch umstritten. Da das Spiel bereits mit komfortabler Führung entschieden war und Adebayo zur Halbzeit bei 43 Punkten stand, "verschworen sich seine Teamkollegen, um ihn in die Bücher zu setzen", wie NBAs eigener Reporter Shaun Powell sagte, und foulte auf Purpuse, um den Ball so viel wie möglich zu Adebayo zurückzubringen.

Auch Heat-Manager Erik Spoelstra schloss sich dem Spiel an. "Die letzten sechs Minuten des dritten Viertels und das gesamte vierte Viertel war ich ein Fan. Dieser hier kam aus dem Nichts. Der hier hat sich an uns herangeschlichen. Sobald es weiterging, wussten wir, dass wir Teil von etwas Besonderem sein konnten."

An anderer Stelle in der NBA hat Shai Gilgeous-Alexander gestern Abend ebenfalls einen von Wilt Chamberlain aufgestellten Rekord eingestellt, indem er in 12 aufeinanderfolgenden Spielen über 20 Punkte erzielte. Er erzielte 35 Punkte, darunter drei Sekunden vor Schluss einen Tiebreaker-Dreier, beim 129:126-Sieg für Oklahoma City Thunder gegen Denver Nuggets. Er ist nur ein Spiel davon entfernt, den Rekord von Chamberlain zwischen 1961 und 1963 zu übertreffen, der das berühmte 100-Punkte-Spiel beinhaltete.