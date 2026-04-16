Absolut Batmans Anzug als spielbar bestätigt in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

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Wie Sie sicher erwartet haben und wahrscheinlich schon wissen, wird das kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight mit einer großen Auswahl an Batman-Anzügen vollgepackt sein. Einige der bereits bestätigten sind Adam Wests ikonische Batman-TV-Serie Suit, aber natürlich haben wir auch den Klassiker The Batman (aus Tim Burtons Filmen), den beliebten The Dark Knight-Anzug, den spektakuläreren Batman-Ninja-Anzug und etwas, das sicher viele Spieler begeistern wird... das Batman: Arkham-Outfit.

Nun wurde in einem neuen Trailer ein weiteres bestätigt. Dieser ist deutlich neuer und vielleicht nicht ganz so bekannt wie die anderen, und es ist der Absolute Batman-Anzug. Es ist ein Comic, geschaffen von Scott Snyder, der nach seinem Debüt im Jahr 2024 schnell unglaublich populär wurde. Hier werden die Dynamiken von Gotham City komplett auf den Kopf gestellt, und Batman selbst ist eine massive, robuste Figur, die nicht in Geld herumrollt (im Gegensatz zum milliardären Joker in diesem Universum).

In einem Video sehen wir nun den Absolute Batman-Anzug, in dem Scott Snyder selbst seine Lego-Kreation in voller Pracht betrachtet – er kämpft an der Seite von Absolute Catwoman. Schau es dir unten an, und falls du diesen Comic noch nicht gelesen hast, besorg dir sofort ein Exemplar – du hast es dir verdient. Du kannst uns später danken.

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Switch 2 erscheinen.