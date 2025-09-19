Absolum enthüllt, dass du das Wildschwein im neuen Gameplay-Trailer streicheln kannst

HQ

Der neueste Gameplay-Trailer von Absolum gibt uns einen guten Einblick in die rasanten Fantasy-Action-Prügeleien, die wir in Dotemu, Guard Crush und dem neuen Roguelike von Supamonks erleben werden.

Obwohl es sich in erster Linie um einen Gameplay-Trailer handelt, der die Kampffähigkeiten des robusten Zwergs Karl, der elfischen Schwertkämpferin Galandra, des agilen Cider und des Zauberers Brome zeigt, erhalten wir auch einen kleinen Einblick in die Geschichte des Spiels und andere Elemente. Unsere Mission ist es, den Sonnenkönig zu besiegen, und um das zu erreichen, müssen wir uns über eine Reihe von Karten kämpfen, entweder alleine oder mit einem Freund im lokalen Koop-Modus.

Es gibt Bosse, Minibosse, Upgrades von Händlern, Söldner, die man anheuern kann, Spezialbewegungen, Kombos und mehr in Absolum. Auch Reittiere, die dir nicht nur zusätzliche Angriffe und schnellere Mobilität verleihen, sondern auch gestreichelt werden können. Verblüffend.

Du wirst auch in der Lage sein, die Welt in deinen Entscheidungen zu gestalten, indem du verschiedene Bereiche der Karte freischaltest, bevor du dich schließlich dem Sonnenkönig stellst.

Absolum erscheint am 9. Oktober für PS4, PS5, Nintendo Switch und PC.