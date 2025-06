Abby als Hauptfigur von The Last of Us: Staffel 3 bestätigt

HQ

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die zweite Staffel von The Last of Us mit einem Knall endete, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, machen Sie sich auf Spoiler gefasst.

Nachdem Ellie erschossen wurde, bei dem wir als Zuschauer noch nicht erfahren haben, ob sie es geschafft hat oder nicht, bekommen wir eine kurze Sequenz aus Seattle mit Abby, gespielt von Kaitlyn Dever, zu sehen. Dadurch wurde vielen klar, dass die Serie in die Fußstapfen der Spiele treten wird, aber ob Abby in der dritten Staffel genauso prominent sein würde, stand in den Sternen.

Aber... Genau wie bei der Entscheidung, Joel loszuwerden, haben sich die Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann dafür entschieden, dem Spiel ziemlich treu zu folgen. Und in einem Interview mit The Hollywood Reporter erklären sie nun, dass sich die dritte Staffel auf Abby konzentrieren wird, wobei Dever die neue Hauptfigur wird. Dass sie dies tun, scheint die Schöpfer selbst zu überraschen, die sagen:

"... Ich kann nicht glauben, dass sie [HBO] uns erlaubt haben, die Serie auf diese Weise zu strukturieren. Das heißt, als hätten wir gerade die zweite Staffel beendet und in der dritten Staffel wird - Spoiler-Alarm - Kaitlyn zu sehen sein."

Was denkst du darüber, ist es gut, dass sie das Spiel mit Abby verfolgen, oder hätte Ellie im Mittelpunkt bleiben sollen?