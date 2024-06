A Way Out hat sich über 9 Millionen Mal verkauft

HQ

Der schwedische Spieleentwickler Josef Fares begann seine Karriere in der Branche mit dem phänomenalen Brothers: A Tale of Two Sons, das 2013 mit Starbreeze entwickelt wurde.

Im folgenden Jahr gründete Fares sein eigenes Studio Hazelight, was bedeutet, dass es nun Zeit für ein zehnjähriges Jubiläum ist. Und in diesem Zusammenhang gab das Studio über Instagram bekannt, dass ihr erster Titel, A Way Out von 2018, über neun Millionen Exemplare verkauft hat:

"Die Entwicklung war ein wilder Ritt und das Spiel war bereits bei seiner Veröffentlichung ein Erfolg. Aber selbst dann hätten wir nie zu träumen gewagt, dass SO viele Leute unser Spiel spielen!"

Wir haben das Spiel damals getestet und festgestellt, dass es ein frisches Koop-Angebot ist, obwohl es nicht ganz die gleichen Höhen wie Hazelights nächstes Spiel It Takes Two erreichte - von dem in diesem Frühjahr bestätigt wurde, dass es erstaunliche 16 Millionen Exemplare verkauft hat. Später in diesem Jahr werden sie ihr nächstes Projekt vorstellen, auf das wir uns natürlich freuen, denn nur wenige Entwickler können Koop besser als Hazelight.