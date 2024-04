Hazelight deutet an, dass sie ihren nächsten Titel später in diesem Jahr zeigen werden

HQ

Im Jahr 2021 wurde die von einer romantischen Komödie inspirierte Minispiel-Odyssee It Takes Two des schwedischen Studios Hazelight veröffentlicht und wurde ein großer Erfolg, gewann an mehreren Orten die Auszeichnung "Spiel des Jahres" und verkaufte sich über 16 Millionen Mal. Seitdem ist von einer Fortsetzung des Spiels die Rede, ein Konzept, mit dem Studiogründer und Game Director Josef Fares bisher noch nicht gearbeitet hat.

Stattdessen hat er "Brothers: A Tale of Two Sons" (in den Starbreeze Studios), "A Way Out" und "It Takes Two" entwickelt. Aber ob es sich um eine Fortsetzung des letzteren oder um etwas völlig Neues handelt, es scheint, dass wir noch in diesem Jahr eine endgültige Antwort erhalten werden. Via X schreibt das Studio:

"Im November feiern wir das 10-jährige Jubiläum von Hazelight! Verdammt, es ist nostalgisch, wenn man daran zurückdenkt, wie Josef im März 2014 einen Bafta für Brothers - A Tale of Two Sons angenommen hat. Der verrückte Erfolg dieses Spiels ist der Grund, warum er kurz darauf Hazelight gründete!"

Dann geht es weiter mit der guten Nachricht:

"Sicher, wir haben neue (wirklich gute) Sachen gekocht, über die wir später in diesem Jahr mehr sprechen werden."

Und nachdem das gesagt ist, müssen wir einfach abwarten und sehen, was sie sich ausgedacht haben. Was erhoffst du dir am meisten von einer Fortsetzung von It Takes Two oder etwas komplett Neuem?