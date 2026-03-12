A Quiet Place: Day One Regisseur will das Ruder für Alien: Romulus Fortsetzung übernehmen

HQ

Nach einer großartigen Rückkehr zur Alien-Reihe mit Alien: Romulus schien Fede Álvarez der Dan Trachtenberg der Xenomorphs zu sein. So wie Trachtenberg nach Prey die Leitung der Predator-Reihe übernahm, gab es auch große Erwartungen an Álvarez. Wie wir jedoch letztes Jahr erfahren haben, würde Álvarez zurücktreten und jemand anderem die Regie für die Fortsetzung überlassen.

Dieser Regisseur könnte niemand anderes als Michael Sarnoski sein. Bekannt für A Quiet Place: Day One, wird Sarnoski laut Nexus Point News Berichten zufolge als Regisseur für die mit Spannung erwartete Fortsetzung ins Auge. Quellen verweisen darauf, dass Sarnoski der bevorzugte Kandidat für die Rolle war. Nachdem er A Quiet Place: Day One gedreht und eine großartige Prequel-Geschichte für das außerirdisch zentrierte Horror-Franchise geliefert hat, hat Sarnoski offenbar bewiesen, dass er groß angelegte Ereignisse bewältigen kann und dabei einen emotionalen Kern im Film bewahren kann.

Handlungsdetails rund um die Fortsetzung von Alien: Romulus bleiben spärlich, obwohl wir erwarten würden, dass er den Ereignissen des Originalfilms folgt, einschließlich der Hauptdarsteller Cailee Spaeny und David Jonsson.