Fede Álvarez gibt die Fackel für Romulus-Fortsetzung weiter

Nach dem Erfolg von Alien: Romulus ist nun offiziell eine Fortsetzung auf dem Weg - allerdings ohne Fede Álvarez auf dem Regiestuhl. Stattdessen konzentriert sich Álvarez darauf, das Drehbuch gemeinsam zu schreiben und den Film an der Seite von Ridley Scott zu produzieren. In einem Interview mit TooFab verriet Álvarez:

"Wir haben gerade das Drehbuch für eine Fortsetzung von Romulus fertiggestellt. Aber ich werde die Fackel als Regisseur weitergeben. Ich werde es produzieren, mit Ridley Scott, wir werden es zusammen produzieren und wir versuchen gerade, einen neuen Filmemacher zu finden, der einspringt."

Álvarez argumentiert, dass es in der DNA der Serie liegt, neue Regisseure übernehmen zu lassen, so wie einst alles mit Scott selbst begann. Wie die Fortsetzung heißen wird, wer Regie führen wird und wann sie Premiere feiert, ist noch nicht bekannt. Álvarez gab auch zu, dass er noch keine Zeit hatte, die TV-Serie Alien: Earth zu sehen, obwohl er Positives über sie gehört hat. Sicher ist jedoch, dass das Alien-Franchise weiter expandiert.

Wen würdest du gerne beim nächsten Alien als Regisseur sehen?