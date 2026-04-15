A Knight of the Seven Kingdoms Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel wurden wegen Überschwemmungen abgebrochen

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Der Regen in Spanien fällt offenbar hauptsächlich am Set von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2. Die Dreharbeiten am Set der nächsten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie wurden nach historischen Überschwemmungen auf Gran Canaria abgesagt.

Dies ist das zweite Mal, dass die Dreharbeiten für A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2 verschoben wurden. Wie von WinterIsComing.net berichtet, zog die Produktion zunächst von Belfast, Irland, nach Gran Canaria, Spanien, um die Dürre und Hitze des Settings von George R.R. Martins zweiter Dunk & Egg-Geschichte: The Sworn Sword einzufangen. Der Niederschlag auf Gran Canaria war seitdem so stark, dass es gar nicht so aussieht, als hätte es sich um eine Dürre gehandelt. Der Stausee Presa de las Niñas erreichte Niveaus, die seit 15 Jahren nicht mehr gesehen wurden. Für die Dreharbeiten errichtete Strukturen wurden offenbar unter Wasser gelassen, sodass die Nutzung des Raumes unmöglich ist.

Das Set wurde offenbar vom überfluteten Gran Canaria wegverlegt, aber es ist noch unklar, wie groß die Verzögerung aufgrund dieses historischen Wetterereignisses sein wird. Derzeit wird erwartet, dass A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2 Anfang 2027 erscheint. Da die Produktion jedoch verzögert wurde, wahrscheinlich außerhalb des erwarteten Endestands Mitte Mai 2026, müssen wir abwarten, ob dies eine Folgewirkung hat. Ohne Drachen zum Animieren kann die Serie hoffentlich trotzdem einen schnelleren Veröffentlichungsplan haben als andere Game-of-Thrones-Projekte.