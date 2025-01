85 % der Grönländer lehnen einen Beitritt zu den USA ab

HQ

Eine neue Umfrage von Verian hat eines deutlich gemacht: Die Grönländer haben wenig Interesse daran, Teil der Vereinigten Staaten zu werden. Der Umfrage zufolge ziehen es 85 Prozent der Einwohner vor, ein selbstverwaltetes Gebiet unter Dänemark zu bleiben, während nur 6 Prozent die Zugehörigkeit zu den USA befürworten. Trumps Faszination für Grönland wird von 45 Prozent der Befragten als Bedrohung angesehen, obwohl 43 Prozent glauben, dass sie eine Chance darstellt. Der Zeitpunkt ist entscheidend, da Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die europäischen Verbündeten für die weitere Kontrolle des Landes mobilisiert und die Bedeutung der Achtung der Souveränität betont hat. In der Zwischenzeit lässt Dänemark seinen Worten Taten folgen und investiert 2 Milliarden Dollar in die Stärkung seiner militärischen Präsenz in der Arktis. Da Grönlands riesige, eisige Fläche eine wichtige US-Militärbasis beherbergt, geht es bei diesem eisigen Tauziehen nicht nur um Souveränität – es geht um eine globale Strategie.

Werden die Grönländer ihren eigenen Weg gehen oder werden äußere Kräfte ihre Zukunft gestalten?

Shutterstock

