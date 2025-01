Dänemark legt 2-Milliarden-Dollar-Plan zur Stärkung der Verteidigung der Arktis inmitten globaler Spannungen vor

HQ

Dänemark hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Verteidigung in der Arktis zu stärken, und investiert 2 Milliarden Dollar in eine neue Initiative zur Verbesserung der Überwachung und Souveränität. Ein neues Abkommen mit den Regierungen Grönlands und der Färöer-Inseln zielt darauf ab, die Überwachung und Sicherheit angesichts des wachsenden Interesses der USA, Russlands und Chinas zu verbessern. Die Mittel fließen in neue Schiffe, Drohnen und Satellitensysteme, die die Arktis und die nordatlantischen Gebiete schützen sollen. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen betonte die wachsenden Sicherheitsbedenken und verwies auf die Auswirkungen des Klimawandels und die sich verändernde globale Dynamik. Die Region, die über riesige Bodenschätze und neue Schifffahrtsrouten aufgrund des schmelzenden Eises verfügt, ist wichtiger denn je.

Werden diese Investitionen ausreichen, um Grönland vor den Weltmächten zu schützen?

