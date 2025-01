3,5 Milliarden Ohrstecker wurden bereits in Lego Horizon Adventures gesammelt

HQ

Als Lego Horizon Adventures im November 2024 auf PS5, Switch und PC erschien, kam es nicht wirklich mit der donnernden Fanfare an, die wir oft bei Sony Interactive Entertainment -Titeln und Guerrilla Games -Titeln sehen. Stattdessen erhielt die familienfreundliche Nacherzählung der ursprünglichen Geschichte, die sich um Aloy dreht, mittelmäßige bis enttäuschende Kritiken, aber das hat die Community nicht gerade davon abgehalten, sich Exemplare für die inzwischen vorbeiliegende Weihnachtszeit zu schnappen.

Wir können sehen, dass dies bis zu einem gewissen Grad in einem neuen Statistikvideo bewiesen wird, das von Guerrilla auf X geteilt wurde, wo sie genau angeben, wie viele Bolzen und Goldziegel gesammelt wurden, wie viele Dächer gebaut, Bösewichte besiegt und Objekte geworfen wurden, und es ist vielleicht die erste Statistik, die am beeindruckendsten ist, wie in den fast zwei Monaten seit dem Start, Über 3,5 Milliarden Bolzen wurden gesammelt.

Den Rest der Statistiken können Sie im kurzen Video unten sehen.

https://x.com/Guerrilla/status/1874395412234207572