Mindestens 1 Tote und 15 Verletzte nach Entgleisen eines Pendlerzugs bei Barcelona

Ein Pendlerzug entgleiste am Dienstag nahe der spanischen Stadt Barcelona, nachdem eine Eindämmungsmauer auf die Gleise eingestürzt war und 15 Menschen verletzt wurden, teilten die Notfallbehörden mit.

Der spanische öffentlich-rechtliche Rundfunk RTVE berichtete, dass vier der Verletzten, darunter der Lokführer, sich in einem ernsten Zustand befinden. Rettungsdienste wurden zum Einsatzort entsandt und der Schienenverkehr im betroffenen Gebiet wurde vorübergehend gestört.

Die Entgleisung erfolgt nur einen Tag nach einer der tödlichsten Eisenbahnkatastrophen Spaniens seit mehr als einem Jahrzehnt, als ein Hochgeschwindigkeitsunfall in der Nähe von Adamuz in der Provinz Córdoba mindestens 40 Menschen das Leben kostete und Dutzende ins Krankenhaus brachte...

[Aktualisierung]

"Es gibt 13 Verletzte, die noch nicht evakuiert wurden. Derzeit sind vier schwer verletzt: zwei, die im Führerhaus unterwegs waren, und zwei im ersten Wagen. Eine Person ist gestorben; diese Person fuhr im Taxi", erklärte die Mossos d'Esquadra (katalanische Polizei) und bestätigte den Tod des Lokführers.