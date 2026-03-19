1348 Ex Voto Entwickler versprechen verbesserte Leistung und Feinschliff in zukünftigen Updates

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Es war keine besonders gute Debütwoche für Sedleos Film 1348 Ex Voto, denn das Action-Adventure-Spiel wurde am 12. März mit eher schlechter Kritik veröffentlicht, was dann von einer deutlich extremeren Menge an Kritik von den Konsumenten begleitet wurde. So wie es ist, hat das Spiel eine Bewertung von 52/100 von Kritikern auf Metacritic, aber mickrige 1,1/10 von den Fans...

Es versteht sich von selbst, dass viele auf Verbesserungen des Spiels hoffen, und genau das hat Sedleo nun in einer in sozialen Medien geteilten Stellungnahme versprochen. Uns wird gesagt, dass jedes Feedback für den Entwickler "unglaublich wertvoll" ist und dass in naher Zukunft einige wichtige Bereiche angesprochen werden.

"Unser Hauptfokus lag darauf, kritische Fehler zu beheben, von denen einige im gerade veröffentlichten Patch für PlayStation 5 und PC behoben wurden. Darüber hinaus sind unsere obersten Prioritäten die Verbesserung der Performance auf allen Plattformen, mehr Feinschliff wichtiger Aspekte des Spiels und fortlaufende Fehlerbehebung (wie die zu kleinen Untertitel auf manchen Bildschirmen und mehr)."

Sedleo schließt mit den Worten: "Wir werden weiterhin unser Bestes geben, um etwas zu liefern, von dem wir hoffen, dass es Ihnen gefällt!"

Falls Sie es noch nicht gelesen haben, finden Sie hier unsere spezielle Rezension zu 1348 Ex Voto .