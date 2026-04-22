11 Bit Studios verspricht "eine Erhöhung der Regelmäßigkeit der Veröffentlichungen" bei neuen Finanzergebnissen

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11 Bit Studios, das Unternehmen hinter Spielen wie Frostpunk und dessen Nachfolger, The Alters, The Thaumaturge, This War of Mine und weiteren, plant, in Zukunft regelmäßiger Spiele zu veröffentlichen und verspricht, jede neue Veröffentlichung noch Jahre nach dem Start zu unterstützen, anstatt Spieleinführungen als "Einzelverkaufsereignisse" zu sehen.

In seinem neuesten Finanzergebnisbericht geht 11 Bit Studios ausführlich darauf ein, wie es auf dem bisherigen Erfolg aufbauen wird. Das Unternehmen wird sich nun um drei Säulen herum aufbauen: die Entwicklung hochwertiger neuer Spiele, die langfristige Monetarisierung von Hits über Games as a Platform und die Erweiterung seines Portfolios durch die XDEV-Sparte.

"Wir wollen, dass jedes Spiel unter dem 11-Bit-Studios-Banner, egal ob es sich um eine komplett neue IP oder eine Neuinterpretation bereits bekannter Welten handelt, eine einzigartige, ambitionierte künstlerische Vision und jene besondere emotionale Ladung trägt, die unsere Spieler am meisten schätzen. "Ein multidimensionales Ökosystem aufzubauen, gibt uns Raum für mutige kreative Entscheidungen und die Entwicklung neuer Richtungen, während wir gleichzeitig die Konsistenz und Qualität bewahren, die unseren Ansatz zur Spieleentwicklung prägen", sagte Michał Drozdowski, Creative Director von 11 bit Studios.

"Unser Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Einerseits investieren wir in völlig neue Welten und eröffnen folgende Kapitel in der Geschichte des Studios durch die proprietären Projekte P14 und P12. Außerdem erweitern wir das Universum des Kultklassikers Frostpunk durch die Realisierung von P13 in ein neues Genre. Wir wissen auch, welchen enormen Wert unsere bestehenden Marken haben. Projekte wie Frostpunk 1886 oder das neu angekündigte P15, das eine Neuinterpretation von This War of Mine ist, sind keine Standard-Remaster. Sie stellen eine voll moderne, frische Interpretation der Spiele dar, die 11-Bit-Studios definierten, von Grund auf mit einem mehrjährigen Lebenszyklus und langfristiger Community-Beteiligung im Fokus ", ergänzte Przemysław Marszał, CEO von 11-Bit-Studios.

Für das kommende Jahr erwarten wir die vollständige Version von Moonlighter 2 sowie kostenpflichtige DLCs für Frostpunk 2 und The Alters. Weiter in der Zukunft hoffen wir, dass Frostpunk 1886 irgendwann 2027 oder 2028 erscheint, und wir hoffen, bald mehr über das This War of Mine-Remake zu hören.