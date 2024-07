11 Bit Studios spendet 50.000 US-Dollar, nachdem Russland ein Kinderkrankenhaus bombardiert hat

HQ

Nur wenige sind dem brutalen russischen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in dieser Woche entkommen, der sowohl Tote als auch Verletzte und kranke pflegebedürftige Kinder zur Folge hatte, die diese nicht mehr bekommen können. Polnisch 11 Bit Studios will nun darauf aufmerksam machen und schreibt, dass sie bereits zuvor gesagt haben, dass ein Teil des Erlöses aus ihrem Abenteuer Indika - das im Mai veröffentlicht wurde - an Kinder geht, die vom Krieg in Russland betroffen sind.

Jetzt geben sie über Instagram bekannt, dass sie direkt 50.000 US-Dollar an die Liberty Ukraine Foundation spenden, um kranken Kindern weiter zu helfen. Das Studio schreibt, dass "es uns schmerzt, dass die russische Invasion in der Ukraine weitergeht, und der jüngste abscheuliche Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew durch russische Streitkräfte hat uns bis ins Mark erschüttert".

Nach Angaben von Human Rights Watch hat Russland inzwischen über 1.700 medizinische Einrichtungen in der Ukraine angegriffen und bombardiert. Das Studio kommt zu dem Schluss: "Der Krieg verwüstet alles, was sich ihm in den Weg stellt, und ist am grausamsten für diejenigen, die am unschuldigsten sind - Kinder. Lasst diese Botschaft bei uns allen Anklang finden – bei allen Spielern und Entwicklern gemeinsam – und lasst uns alles tun, was wir können."

Eine Initiative, mit der man leicht sympathisieren kann und die es wert ist, beachtet zu werden. Indika ist jetzt für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Sie können unseren Testbericht dazu unter diesem Link lesen.