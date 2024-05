HQ

Man muss über den Tellerrand hinausschauen, um sich in der heutigen Spielewelt abzuheben, und Odd Meter tut das auf jeden Fall. Das kleine Studio, das früher in Moskau ansässig war, jetzt aber in Kasachstan ansässig ist (ich glaube nicht, dass ich den Grund für diesen Schritt erklären muss), hat ein Spiel abgeliefert, das theologische Debatten, düstere russische Winterlandschaften und seltsame 8-Bit-Elemente vermischt. Es sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert. Sehr viel sogar.

Wir befinden uns irgendwo in Russland, weit im Osten und gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Schreckliche Umwälzungen sind im großen Reich im Gange, aber das ist nicht das, worüber sich unsere junge Heldin Indika, eine tugendhafte und unterwürfige Nonne in einem mittelalterlichen Kloster, Sorgen macht. Es klingt kaum nach dem zermürbendsten Beruf, und Indika trägt zunächst wenig dazu bei, diese Annahme zu widerlegen. Eine deiner ersten Aufgaben ist es, einen Eimer mit Wasser aus dem Klosterbrunnen zu füllen. Mühsam holen Sie das Wasser aus dem Brunnen und stapfen durch den schmutzigen Schnee. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern fünfmal. Und was ist Ihre Belohnung? Eine Nonne wirft den Eimer um und überschüttet dich mit einer Salve überraschend unchristlicher Beleidigungen.

Dann ist die Stimmung eingestellt. Indika möchte Ihnen offensichtlich etwas beibringen, aber nachdem ich es durchgespielt habe, bin ich mir nicht ganz sicher, was genau es ist. Das liegt nicht nur daran, dass ich ein bisschen langsam lerne oder es mir an Wissen über den orthodoxen Zweig des Christentums mangelt. Nein, es ist wahrscheinlicher, denn während die ersten Punkte mit schwerem, sich wiederholendem Gameplay nach Hause gehämmert werden, wird die schwere moralische Lektion schnell zugunsten eines lustigen, verrückten und nicht wenig berührenden Roadtrips fallen gelassen.

Nach der anfänglichen Demütigung wird Indika beauftragt, einen Brief an ein anderes Kloster zu übergeben, das eine Tagesreise entfernt ist. Auf dem Weg gibt es keine Feinde zu besiegen, noch wirst du Nahrung, Wärme oder andere Ressourcen finden, trotz der bitteren Kälte und der bescheidenen Roben von Indika. Stattdessen musst du eine Reihe von Rätseln lösen, bei denen du fast immer die Umgebung auf die eine oder andere Weise manipulieren musst. Es läuft oft darauf hinaus, einen Hebel zu ziehen oder einige Kisten zu drücken, was wir schon tausendmal gesehen haben. Aber das macht nichts, denn jede einzelne Herausforderung ist gut zusammengestellt. Es gibt keine glühenden oder übereifrigen Helfer, die einem nach zwei Sekunden praktisch die Lösung reichen. Es ist einfach nicht notwendig.

Zu Beginn des Spiels kletterst du auf das Dach eines verfallenen Gebäudes. Es gibt einen herausnehmbaren Safe, also versuchst du logischerweise, ihn in eine Ecke zu schieben, in der es so aussieht, als könntest du - gerade noch - einen Vorsprung erreichen. Das Problem ist, dass sich das instabile Dach mit dem Gewicht bewegt, so dass es tatsächlich weiter oben ist, wenn Sie den Safe bewegt haben. Ich werde hier nicht den genauen Weg verraten, sondern nur anmerken, dass das Spiel dich sehr oft mit einer einfachen Lösung verführt, nur um das Rätsel mit einer interessanten Wendung zu verkomplizieren, bei der du oft Augen und Ohren offen halten musst.

Dies ist nicht nur ein gutes Gameplay-Design, sondern unterstützt auch den kritischen Blick des Spiels auf dogmatische Religionen: Einfache Lösungen sind nicht der Weg nach vorne, und die Welt ist komplizierter als das. Eine einzige Lektion aus dem Klosterleben wird dem Spieler jedoch immer noch zugute kommen. Es ist gut, seine Grenzen zu kennen. Indika erweist sich als überraschend einfallsreicher Charakter, und sie ist gut darin, Maschinen zu manipulieren und über kleine Erhebungen zu klettern. Aber sie ist kein Super Mario. Ihre begrenzten Fähigkeiten in Kombination mit Umgebungen, die nie viele interaktive Elemente enthalten, sind ein weiterer Grund, warum das Spieldesign funktioniert. Sobald du die Prämisse des Spiels verstanden hast, bist du nie wirklich im Zweifel, wo du nach einer Lösung suchen oder in welche Richtung du dich durch die scheinbar verwirrenden Umgebungen bewegen sollst. Es ist gutes Design, aber man könnte sich vielleicht etwas mehr Originalität bei einigen der Rätsel wünschen. Insbesondere die Segmente, in denen Sie abwechselnd Ihre Zweifel unterdrücken und sie äußern lassen, um die Umgebung zu verändern, hätten etwas besser genutzt werden können. Es ist visuell schön, aber ich denke, Hellblade: Senua's Sacrifice zum Beispiel nutzt die Psychologie des Protagonisten besser, um Rätsel zu lösen.

Visuell ist Indika die Definition eines Rohdiamanten. Die Texturen sind nicht besonders ausgefeilt und die Animationen sind etwas steif und klobig. Machen Sie sich auch keine Sorgen, schneeblind zu sein, denn die atmosphärische und dynamische Beleuchtung, die wir so oft in Spielen dieser Generation sehen, ist nur in extrem begrenztem Maße vorhanden. Dennoch gibt es eine Art rohe Schönheit in den heruntergekommenen russischen Provinzstädten und tristen Fabrikhallen, durch die man sich bewegen muss. Sogar der Himmel ist grau und trist, und die begrenzte Farbpalette, die an die Xbox 360/PS3-Ära erinnert, trägt wirklich zur Atmosphäre bei. Das Gleiche gilt für den Schnee, es ist nicht die kreideweiße, saubere Art, die wir aus anderen Spielen kennen, die dich fast an einem Flughafen anhalten würde. Nein, es ist schmutzig, schwer und an mehreren Stellen in schlammigen schwarzen Matsch getreten. Ich liebe es.

Es ist nicht alles Schmutz, Dunkelheit und Kälte. Auf dem Weg dorthin erleben wir eine Reihe von Rückblenden in die Kindheit von Indika, die sich wie kleine Retro-Spiele mit schönen und farbenfrohen Pixelgrafiken abspielen. Obwohl die Minispiele klein sind, lockern sie das Spiel effektiv auf, und das Gleiche gilt für ein Segment, in dem man eine Art futuristisches Dampffahrrad fahren kann. Die triste Präsentation wird auch durch verpixelte Punkte belebt, die Sie auf Ihrer Reise kontinuierlich erhalten. Sie können sie für einen lustigen Skill-Baum ausgeben, der absolut keinen Einfluss auf das Gameplay des Spiels hat, wie der Entwickler selbst während eines Ladebildschirms warnt. Ich werde jedoch verraten, dass die Punkte - wie fast alles andere im Spiel - einen Einfluss auf die Geschichte und die Themen des Spiels haben.

Die Geschichte ist die größte Stärke von Indica. Das Spiel dauert "nur" drei bis vier Stunden, aber man hat immer noch das Gefühl, auf einer langen Reise gewesen zu sein - man kann in dieser kurzen Zeit so viel erleben. Anfangs ist es fast wie eine schwarze Komödie, in der du unfähige Soldaten, betrunkene Kommandanten und viele andere schillernde Charaktere triffst. Du triffst auch auf den entflohenen Sträfling Ilya, der dich schließlich auf deiner Reise begleitet. Dein anderer Reisebegleiter sind deine eigenen zweifelnden Gedanken, die sich in Ilyas Kopf als der Teufel selbst manifestieren. Je näher du deinem Ziel kommst, desto mehr schrumpfst du jedoch allmählich und stehst plötzlich vor monströsen Bestien und Kaviarkisten in der Größe von Ölfässern. Die Atmosphäre ist jetzt eine andere Art von Trostlosigkeit, und du musst dich durch traurige, überwältigende Fabriken kämpfen, die an Inside und Limbo erinnern.

Alles kommt zu einem stimmungsvollen Ende, aber es ist die Reise und nicht das Ziel, die zählt. Wie bereits erwähnt, werden Sie sowohl vom Sträfling Ilya als auch vom Teufel in Ihren Gedanken begleitet, und sowohl der innere als auch der äußere Dialog sind einfach hervorragend. Obwohl die Themen schwer und philosophisch sind, fließen die Dialoge natürlich und es gibt viel Humor auf dem Weg. Gleichzeitig ist es überraschend spannend, die theologische Diskussion zu verfolgen, da religiöse Dogmen ständig durch Gegenargumente herausgefordert werden, die der reinen Logik oder der schmutzigen Realität der traurigen russischen Bauerngemeinschaft entnommen sind. Ich frage mich, ob die Autoren ihren Dostojewski gelesen haben? Sie können alles in akzeptablem Britisch hören, aber tun Sie sich selbst einen Gefallen und schalten Sie stattdessen die russischen Stimmen ein. Ich habe kein Wort verstanden, aber mein Eindruck ist, dass die Sprachausgabe hier von höherer Qualität ist, da die Tonlage besser zu dem passt, was passiert.

Wie bereits erwähnt, ist Indika etwas ungeschliffen. Technisch hinkt das Spiel hinterher, und auf der PS5 ist die Kamera oft etwas schwer, und das Spiel schwankt definitiv im Glauben, wenn es darum geht, sich an 60 fps zu halten. Ja, um es auf den Punkt zu bringen, die technische Leistung ist einfach nicht gut genug. Dies kann jedoch alles verziehen werden, denn mit relativ einfachen Mitteln schafft es Odd Meter, ein nahtloses Spielerlebnis zu schaffen, das auf dem Weg unterhält und Sie zum Nachdenken anregt.