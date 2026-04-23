Nördlich von Kopenhagen sind zwei Züge zusammengestoßen; fünf Menschen wurden schwer verletzt

HQ

Fünf Personen befinden sich in kritischem Zustand, und mindestens 17 Personen wurden verletzt, bei einem Zugunglück gegen 6:30 Uhr MESZ nördlich von Kopenhagen am Donnerstagmorgen, zwischen zwei Nahverkehrszügen von gelben und grauen Linien der Strecke, die Hillerød und Kagerup verbindet. Es geschah etwa 40 km nördlich der dänischen Hauptstadt.

Der Leiter des Feuerwehr- und Rettungsdienstes, Christoffer Buhl Martekilde, sagte, dass die Züge frontal zusammenstießen, "große Schäden verursachten und Glasscherben überall hindurchflogen". Die Rettungsdienste beschrieben die Szenen im Inneren der Züge als chaotisch, und es sei noch früh zu sagen, dass dies die Ursache des Unfalls sei.

Von den 38 Personen, die sich vermutlich in den beiden Zügen befanden, wurden 17 verletzt. Laut Reuters ist niemand eingeklemmt, und alle Verletzten wurden vom Unfallort geborgen.