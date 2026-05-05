Zwei getötet, weit über ein Dutzend verletzt bei einem "schrecklichen Amoklauf" in Leipzig, Deutschland,

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Zwei Menschen wurden getötet und 22 verletzt, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge in der ostdeutschen Stadt Leipzig gefahren ist. Der mutmaßliche Täter ist als 33-jähriger deutscher Staatsbürger bestätigt und wurde festgenommen, nachdem er mit seinem Fahrzeug in Bürger hineingefahren und anschließend versucht hat, wegzufahren. Die Behörden sind derzeit unklar über ein Motiv für den Angreifer.

Laut der BBC sagte Michael Kretschmer, der Staatschef Sachsens – zu dem auch Leipzig gehört – der Täter habe zuvor an einer psychischen Erkrankung gelitten.

"Wir sind völlig fassungslos über das, was passiert ist. Ein Mann ist mit hoher Geschwindigkeit in das Einkaufsgebiet gefahren. Wir trauern derzeit um zwei Todesfälle, drei schwer verletzte Personen und viele weitere Verletzte", sagte Leipziger Bürgermeister Burkhard Jung. Er bezeichnete den Angriff außerdem als einen "schrecklichen Amoklauf".

"Wir sprechen hier von einem Fall von gewalttätigem Amoklaus. Wir gehen davon aus, dass dies die Tat eines einzelnen Täters war, und haben derzeit keine Hinweise darauf, dass weiterhin eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht", sagte Susanne Luebeck, Sprecherin der Polizei in Leipzig.

Es wird angenommen, dass kein politisches oder religiöses Motiv mit dem Verbrechen verbunden ist. Der Fahrer versuchte, durch das Beifahrerfenster vom Tatort zu fliehen, nachdem sich nach dem Angriff Menschen um das Auto versammelt hatten. Die Polizei griff schnell ein und sicherte die Hände des Verdächtigen mit Kabelbindern.