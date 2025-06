Zwei Fans sahen sich das Champions-League-Finale kostenlos an, indem sie sich 27 Stunden lang in einem Toilettenschrank versteckten

HQ

Wie viel würden Sie bezahlen, um das Champions-League-Finale live in einem Stadion zu sehen? Fans, die in die Allianz Arena in München gingen, um PSG gegen Inter zu sehen, haben möglicherweise Hunderte von Euro bezahlt, da die Preise zwischen 180 und 950 Euro lagen. Ein paar belgische Fans haben es jedoch anscheinend geschafft, den Film zu sehen, ohne etwas zu bezahlen... indem sie sich in einer Toilette verstecken.

Dies ist nicht das erste Mal, dass dieses Spiel verwendet wird, und wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, aber die UEFA könnte erwägen, die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, nachdem ein Video auf TikTok viral gegangen ist, das genau zeigt, wie sie es gemacht hat: Sie betraten die Stadien mit Arbeitswesten, sogar ohne Abzeichen, und versteckten sich dann in einem Toilettenschrank. mit einem selbstgemachten Schild mit der Aufschrift "außer Betrieb".

Das Schwierigste war, 24 Stunden zu warten, kaum ohne Schlaf, da der Schrank zu klein für zwei Personen war und das Licht die ganze Zeit an war. Sie spielten einige Spiele auf ihren Handys, um die Zeit totzuschlagen, versuchten aber zu schweigen, sagten die beiden Fans, Neal Remmerie und Senne Haverbeke, gegenüber VRT News (via BBC Sport).

Als die Fans das Stadion betraten, verließen sie den Toilettenschrank und "schauten sich genau an, welcher Sicherheitsmann am wenigsten darauf achtete", mit Essen in der Hand, um einen Platz zu finden. "PSG hat 5:0 gewonnen und wir waren auch im Fanbereich der Siegermannschaft. Es war das schönste Fußballspiel, das wir je gesehen haben", sagten sie.