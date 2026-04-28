Zugunglück in Jakarta forderte 15 Tote und rund 100 Verletzte

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Spät am Montag, dem 27., in Bekasi, einem Vorort der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Ein Personenzug wurde laut offiziellem Bericht von einem Güterzug auf den Gleisen getroffen. Verkehrsminister Dudy Purwagandhi erklärte, dass der Unfall stattfand, als ein Taxi an einem Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Bekasi Timur anhielt, wodurch der Pendlerzug mit Fahrgästen und einem für Frauen reservierten Wagen auf den Gleisen zum Stehen kam, wo er von einem Fernzugzug getroffen wurde.

Laut Reuters liegt die Zahl der Todesopfer zum Zeitpunkt des Schreibens bei 15, alle Frauen aus der getroffenen Kutsche, und 88 Menschen wurden in unterschiedlichem Ausmaß verletzt; Die Behörden arbeiten jedoch weiterhin an der Räumung des Wagens, der vollständig zerstört wurde, sodass weitere Todesfälle in den kommenden Stunden nicht ausgeschlossen werden können.

Nach einem Besuch eines der Krankenhäuser in Bekasi, in denen die Verletzten behandelt werden, erklärte Präsident Prabowo Subianto, dass er zugestimmt habe, eine Überführung in der Nähe der Bahngleise zu bauen und dass die Behörden den Unfall untersuchen würden. Er fügte hinzu, dass ein Großteil des Eisenbahnnetzes nicht ausreichend gewartet werde.