Zootropolis 2 ist offiziell der erfolgreichste Hollywood-Film dieses Jahres

Es ist Montagmorgen: Sie wissen, was das bedeutet. Wir haben ein frisches Wochenende vor uns, um uns die Gewinner und Verlierer der Kinokasse anzusehen. Da Avatar: Fire & Ash am kommenden Wochenende bevorsteht, war dies vielleicht die letzte Gelegenheit für andere Filme, ordentlich Geld zu verdienen, aber Zootropolis 2 hat die Gelegenheit im Griff genommen.

Laut den neuesten Zahlen von Box Office Mojo hat Zootropolis 2 an den weltweiten Kinokassen satte 1,136 Milliarden Dollar eingenommen, stark angetrieben von nicht-amerikanischen Zuschauern, die der animierten Fortsetzung bisher fast 900 Millionen Dollar eingebracht haben. Etwas mehr als 500 Millionen davon kommen aus China. Auch wenn das vielleicht nicht ausreicht, um das Biest von Ne Zha 2 zu übertreffen, ist es dennoch eine beeindruckende Leistung.

Andernorts sehen wir, dass Five Nights at Freddy's 2 weiterhin erfolgreich ist. Obwohl es sich um einen Horrorfilm handelt, der zu Weihnachten veröffentlicht wurde, hat die Fortsetzung von FNAF an zwei Wochenenden insgesamt 173 Millionen Dollar eingebracht. Wicked: For Good klettert ebenfalls weiter und verdient insgesamt 467 Millionen Dollar nach einem kleinen Schub vom letzten Wochenende.

Da der dritte Avatar-Film an diesem Wochenende seine Premiere feiert, müssen wir jedoch sehen, wie voll die Kinosäle für James Camerons Dreierfilm werden. Kann die Magie von Pandora das Publikum wieder wie Crack erreichen, und werden wir einen weiteren 2-Milliarden-Dollar-Hit haben?