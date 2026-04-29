ZeniMax Online Studios-Veteran Matt Firor verließ das Studio nach 18 Jahren wegen der Absetzung von Project Blackbird

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Matt Firor, ein 18-jähriger ZeniMax Online Studios-Veteran, verließ das Unternehmen kürzlich aufgrund der Absage von Project Blackbird. Das Sci-Fi-MMO war sieben Jahre in Entwicklung und wird nun nie wieder das Licht der Welt erblicken. Auch wenn Firor die Entscheidung verstehen kann, war es für ihn ein so großes Projekt, auf das er seine ganze Karriere gewartet hatte, dass es sich anfühlte, als wäre der Verlust ein Zeichen dafür, weiterzumachen.

"Diese Idee gibt es schon lange. Und es war endlich spielbar und macht Spaß", beschrieb Firor in einem Interview mit MinnMax (via IdleSloth). Er bezeichnete Project Blackbird als eine "verpasste Chance für mich für ZOS für Bethesda für Xbox". Ich denke, es wäre ein fantastisches Spiel gewesen", und ging sogar so weit zu sagen: "Die Welt wäre mit diesem Spiel wahrscheinlich ein besserer Ort gewesen."

Im Interview sagt Firor weiter, dass er zwar nachvollziehen kann, warum das Projekt abgesagt wurde, aber mit der Begründung nicht einverstanden ist. Kosteneinsparungsanalysen bedeuteten, dass ein Spiel, das schon so lange in Arbeit war, aber noch nicht annähernd veröffentlicht wurde, misstrauisch betrachtet werden musste, aber es scheint immer noch so, als hätten alle, die Blackbird spielen durften, es geliebt.

Firors Ausstieg folgt auf die immense Enttäuschung über den Verlust von Project Blackbird. Er stellte fest, dass die Größe des Unternehmens große finanzielle Belastungen darstellte, weshalb er die Einstellung von Blackbird als unvermeidlich ansah.