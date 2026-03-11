Zenimax hat eine brandneue Marke Quake beantragt

HQ

Unzählige Gerüchte haben zuvor behauptet, dass id Software bis zu einem gewissen Grad an einer Wiederbelebung von Quake arbeitet. Obwohl das genaue Ausmaß des Projekts oder die Art des Spiels noch unbekannt ist, haben wir nun die ersten konkreten Lebenszeichen, die diese Berichte bestätigen.

Wie von Timur222 via X festgestellt, hat ZeniMax – die Muttergesellschaft von id Software – eine neue Marke für Quake registriert. Das ist sicherlich nichts, was ein Unternehmen tut, es sei denn, es beabsichtigt, in irgendeiner Form etwas zu veröffentlichen.

Entscheidend ist, dass dies nicht nur eine Verlängerung einer bestehenden Marke ist, sondern eine völlig neue. Das deutet darauf hin, dass es irgendwann angepasst werden könnte, um einen Untertitel hinzuzufügen, ähnlich wie es bei Quake Champions passiert ist.