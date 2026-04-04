Zendaya taucht nach einem vollen Zeitplan 2026 unter.

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The Drama, Euphoria Staffel 3, Dune: Teil Drei, Die Odyssee, Spider-Man: Brand-New Day, möglicherweise sogar Avengers: Doomsday. Zendaya hat ein sehr arbeitsreiches Jahr vor sich, und obwohl sie all diese Projekte bereits gedreht hat, werden die Pressetouren wahrscheinlich auch unglaublich vollgepackt sein. Wenig überraschend wird der Stern nach all dem für eine Weile verschwinden.

Sie verriet dies in einem kürzlichen Fandango-Interview und sagte, sie hoffe, die Fans hätten sie nicht satt, weil sie bald auf sie verzichten werden. "Ich hoffe nur, ihr werdet dieses Jahr nicht genug von mir, denn ich sag euch was – ich verschwinde für eine Weile. Ich muss mich wohl für eine Weile verstecken", sagte sie.

Wir wissen nicht, wie lange dieses "kleine Stück" dauern wird, aber der 29-Jährige war in den 2020er Jahren gebucht und beschäftigt und lieferte durchgehend starke Leistungen in großen Blockbustern und kleineren Filmen ab. Es mag ein Luxus sein, den sich nur wenige leisten können, zu sagen, man wird eine Weile nicht arbeiten, aber wenn man so viele Filme gemacht hat wie Zendaya, hat man wahrscheinlich ein bisschen Überschussgeld, von dem man leben kann, wenn man sich für eine Verschnaufpause entscheidet.

Man kann also damit rechnen, dass 2027 ein Jahr ohne größere Zendaya-Veröffentlichungen wird, da die Schauspielerin nach einem vollgepackten Jahr 2026 einen Neustart anstrebt.