Zendaya schließt sich der Besetzung von Shrek 5 an

Wir haben gerade einen ersten Blick auf das kommende fünfte Kapitel der Shrek -Serie geworfen. In Form eines sehr kurzen Casting-Ankündigungsclips sehen wir einen alternden Shrek und Princess Fiona, neben Esel und einer sehr erwachsenen Felicia, der Tochter des Oger-Paares. Aber neben einem kurzen Dialogschnipsel von Mike Myers' Titelfigur Cameron Diaz als Fiona und Eddie Murphys rüpelhaftem Säugetier erfahren wir auch, wer Felicia seine Stimme leihen wird.

Es wird enthüllt, dass eine Schauspielerin, die für Dune, Marvel, Euphoria, Challengers, Space Jam: A New Legacy und mehr bekannt ist, in dem Film auftreten wird, von dem wir annehmen, dass es sich um Shreks Tochter Felicia handelt. Konkret geht es um Zendaya, und ihr könnt ihre Worte als Felicia im neuen Trailer unten hören.

Ansonsten sollte beachtet werden, dass Shrek 5 kürzlich verschoben wurde, so dass Sie jetzt damit rechnen sollten, dass der Film am Weihnachtstag (25. Dezember) im Jahr 2026 Premiere feiert, was bedeutet, dass wir fast 22 Monate warten müssen, bis er Premiere hat...

Freust du dich auf Shrek 5 und wen erwartest du sonst noch, dass er sich der Besetzung anschließt?