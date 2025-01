Shrek 5 verschoben auf Dezember 2026 Die erwartete Rückkehr zu Far Far Away wird noch etwas länger dauern.

HQ Fans der beliebten Shrek-Franchise müssen weitere sechs Monate warten, um das neueste Abenteuer des grünen Ogers zu sehen. Laut Collider hat Universal das Veröffentlichungsdatum von Shrek 5 vom 1. Juli 2026 auf den 23. Dezember 2026 verschoben. Während die Details zur Handlung rar bleiben, wird die Originalbesetzung, darunter Mike Myers, Cameron Diaz und Eddie Murphy, ihre Rollen wieder aufnehmen. Die Verschiebung bringt die Premiere mit dem 25-jährigen Jubiläum der Franchise in Einklang und verspricht ein feierliches Comeback. Sind Sie gespannt auf Shrek 5 ?