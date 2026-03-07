Zelda, Synchronsprecherin für Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, spricht fließend Hylianisch

HQ

Es ist vielleicht keine Sprache, die nicht jeder spricht, aber wir stellen uns vor, dass es eine große Herausforderung ist, Hylianisch im Alltag zu verwenden. Das ist etwas, das Patricia Summersett, die Synchronsprecherin aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, in der Hand hat, nachdem sie eine bestimmte Version von Hylian kennengelernt hat, bevor sie im Spiel mitspielt.

Im Gespräch mit IGN sagte Summersett, dass sie sich das Hylianische Alphabet selbst beigebracht habe, während sie für Breath of the Wild aufnahm. "Das habe ich früh gemacht, als ich [Breath of the Wild] aufgenommen habe und gerade angefangen habe, [das Begleitbuch der Serie] Hyrule Historia zu durchforsten, um die verschiedenen Versionen der Sprachen aus allen vorherigen Spielen anzusehen", sagte sie.

"Offensichtlich war Breath of the Wild noch nicht draußen, also wusste ich nicht, was in diesem Spiel enthalten sein würde. Aber ich habe Twilight Princess Hylian gesehen, und es ist so schön. Ich dachte, ich könnte diese Zeichen vielleicht lernen, was im Grunde nur das Alphabet ist, und habe angefangen, das bei einem Kaffee zu üben. Jetzt kann ich also ziemlich flüssig schreiben und es ständig benutzen."

Beim nächsten Mal, wenn wir Prinzessin Zelda in einem neuen Format sehen, wird Summersett sie nicht spielen, da es die Live-Action-Darstellung der Figur im Film The Legend of Zelda sein wird. "Ich bin sicher, du wirst in Zelda eine starke Hauptfigur sehen," Summersett sagte über den Film, auf den sie scheinbar genauso gespannt ist wie wir.