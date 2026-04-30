Zaragoza-Torwart suspendierte 13 Spiele, nachdem er dem Gegner ins Gesicht geschlagen hatte

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Esteban Andrada, 35-jähriger argentinischer Torwart vom zweitligistischen Verein Real Zaragoza, ausgeliehen von Monterrey aus Mexiko, hat eine 13-Spiele-Sperre erhalten, nachdem er am vergangenen Wochenende einem Rivalen während eines Derbys gegen Huesca ins Gesicht geschlagen hatte. Der Moment verbreitete sich schnell viral wegen der verrückten Aktion von Andrada, der danach stark kritisiert wurde und sich Stunden später in den sozialen Medien entschuldigte.

Andrada stieß zuerst Huesca-Kapitän Jorge Pulido, sodass dieser zu Boden fiel. Der Schiedsrichter zeigte ihm eine zweite Gelbe Karte, als Zaragoza in der Nachspielzeit 0:1 zurücklag, näherte sich Huesca-Kapitän Jorge Pulido und schlug ihm auf den Kopf, was zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Teams führte.

Andrada wurde für die Körperverletzung mit einer 12-Spiele-Sperre verurteilt, ohne dass eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, da Pulido nicht verletzt wurde, obwohl er eine sichtbare Prellung an der Wange erlitt. Er erhielt unter den gegebenen Umständen die höchstmögliche Strafe und fügte eine weitere Sperre hinzu, da er nach dem Vorfall eine direkte Rote Karte erhalten hatte. Das bedeutet, dass er für den Rest der Saison nicht mehr für Zaragoza spielen wird.