Zacoe präsentiert wildes Lamborghini Temerario Bodykit

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Vor einiger Zeit stellte Lamborghini seinen Hybrid-V8 Temerario vor und brachte ihn auf den Markt, doch obwohl er recht auffällig aussah und gute Bewertungen erhielt, hielten ihn manche für etwas sicher, besonders für eine legendär ausgefallene Marke wie Lamborghini.

Doch nun ist Zacoe selbst vor Lambo gegangen und hat ein härteres Bodykit für das Auto entworfen. Alle 17 neuen Paneele sind aus Carbon gefertigt und können ohne Schnitt oder zusätzliche strukturelle Änderungen montiert werden. Es ist tatsächlich auch völlig reversibel.

Zacoe sagt, das Kit "interpretiert den Temerario durch eine OEM+-Designphilosophie neu", und unten können Sie die Bilder (über Top Gear) sehen: