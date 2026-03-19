YouTube möchte, dass die Zuschauer sein KI-Problem mit dem Schlapp beheben

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Minderwertige Clips, die mit KI erstellt wurden, werden in rasantem Tempo auf YouTube produziert, alles im Streben nach Klicks, Aufrufen und Werbeeinnahmen. Und es wird zu einem ernsten Problem, da Berichte schätzen, dass fast 20 Prozent der neuen Nutzern gezeigten Videos als "KI-Müll" eingestuft werden können.

Jetzt testen sie eine Lösung, die auf den ersten Blick vernünftig klingen mag: die Nutzer selbst markieren und bewerten, was KI-generierter Müll ist. Die Idee ist, dass wir, die Zuschauer, helfen, minderwertige Inhalte zu erkennen und herauszufiltern. Dies wurde jedoch auch von mehreren Seiten kritisiert, die argumentieren, dass YouTube selbst die letztendliche Verantwortung für die Bewältigung dieses Problems trägt. Stattdessen behaupten sie, dass das Unternehmen das Problem einfach auf die Zuschauer selbst abwälzt.

YouTube hat zuvor erklärt, dass es den KI-generierten Müll bekämpfen will, der große Teile der Plattform überschwemmt, und einige Kanäle wurden tatsächlich entfernt, aber gleichzeitig wächst das Volumen weiter, da KI-Tools günstiger und zugänglicher werden.

Was denkst du, sollte getan werden, um das KI-Problem auf YouTube in den Griff zu bekommen?