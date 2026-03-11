YouTube führt 30-sekündige, nicht überspringbare Werbung ein

HQ

Es wird immer schwieriger, Werbung auf Youtube zu vermeiden, und jetzt wird es noch schlimmer. Google hat angekündigt, ein brandneues Werbeformat einzuführen: 30-Sekunden-Clips, die nicht übersprungen werden können – und sie richten sich hauptsächlich an diejenigen, die über Smart-TVs oder ähnliche Lösungen schauen.

Das Format ist Teil von Youtubes neuer "Video Reach Campaign", die KI nutzt, um die Länge der dem Zuschauer gezeigten Anzeigen auszuwählen. Die Idee dahinter ist, dass die Zuschauer einfach weniger geneigt sind, nach der Fernbedienung zu greifen und zu klicken, wenn sie bequem auf dem Sofa sitzen. Das macht das Fernsehen perfekt für das längere Format geeignet.

Nicht überspringbare Werbespots existieren bereits in kürzeren Formaten von sechs und fünfzehn Sekunden, aber die neuen dreißigsekündigen Clips sind ein klarer Fortschritt auf der Nervenskala. In der Praxis ähnelt das nun dem normalen alten Fernsehen, mit dem einzigen Unterschied, dass man das Video gewählt hat, das man sehen möchte – aber trotzdem Werbung angezeigt wird.

Die Entscheidung ist natürlich vom Geld geprägt. Werbetreibende zahlen deutlich mehr für Werbung, die tatsächlich vollständig angesehen werden muss, und in den letzten Jahren hat Youtube auch die Schrauben bei Software, die Werbung blockiert, verschärft. Also entweder schaust du zu, oder du öffnest deine Geldbörse und zahlst für Premium – zumindest ist das Youtubes Logik.