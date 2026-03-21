Yoshida: Jüngere Spieler "interessieren" sich nicht für Final Fantasy

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Naoki Yoshida, der Mann, der derzeit Final Fantasy am Leben hält und die Serie vorantreibt, ist der Meinung, dass die Zukunft ziemlich ungewiss aussieht und dass junge Spieler sich einfach nicht für das legendäre Franchise interessieren.

In einem Interview spricht Naoki Yoshida darüber, wie sich die Spielewelt grundlegend verändert hat und dass jüngere Spieler sich nicht mehr so mit Final Fantasy verbinden wie ältere Fans seit Jahrzehnten. Er glaubt, dass das heutige Publikum mit immer online, actionorientierten und wettbewerbsorientierteren Spielen aufgewachsen ist. Das bedeutet, dass die klassische JRPG-Struktur sie nicht mehr anspricht oder sich nicht mehr so natürlich anfühlt.

Aber in dieser Geschichte gibt es einen noch konkreteren Bösewicht: das Tempo. Oder besser gesagt, das Fehlen davon. Früher wurden Final Fantasy-Spiele viel häufiger veröffentlicht, was bedeutete, dass die Spieler mit der Serie auf eine völlig andere Weise aufgewachsen sind. Heutzutage dauert die Entwicklung neuer Titel unglaublich lange, was zu weniger Spielen und mehreren Jahren Pausen zwischen den Veröffentlichungen führt. Das bedeutet, dass viele nie die Chance bekommen, diese Verbindung zu der Serie aufzubauen, die die Spieler früher hatten.

Yoshida hofft jedoch, dass zukünftige Initiativen, einschließlich neuer Mobile Games, als Tore für eine neue Generation von Fans dienen werden. Aber reicht es aus, oder ist es zu wenig, zu spät?

Was hältst du von der Zukunft von Final Fantasy? Hat die Zeit für die Serie begonnen, oder ist sie immer noch genauso relevant wie früher?