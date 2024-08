Yoshi-P über die Veröffentlichung von Final Fantasy XIV auf "Nintendo-Konsolen": "Wir führen Gespräche, machen Fortschritte, hoffentlich haben wir bald Neuigkeiten"

HQ

Es ist immer ein Vergnügen, mit Naoki Yoshida zu sprechen. Der Regisseur von Final Fantasy XIV, der kürzlich die Erweiterung Dawntrail veröffentlicht hat, war auf der diesjährigen Gamescom wieder vor den Mikrofonen von Gamereactor. Und er räumte nicht nur ein, wie schwierig es war, den Titel letztes Jahr auf die Xbox Series und Final Fantasy XVI am 17. September auf den PC zu bringen, sondern ließ uns auch wissen, dass die Konsolen von Microsoft möglicherweise nicht die letzten sind, die das Spiel bekommen.

Sehr vorsichtig, aber sehr ermutigend, räumte Yoshida ein, dass es eine Menge Aufregung darüber gibt, ob Final Fantasy XIV auf "Nintendo-Konsolen" erscheinen wird (und niemand kann seinem Lächeln entziehen, dass er sich den Nachfolger der Nintendo Switch ansieht) und hatte Folgendes zu sagen:

"Ich bin mir sicher, dass alle Medien und unsere Spieler wahrscheinlich den Verdacht haben, dass sie unser Spiel wirklich auf Nintendos Konsolen veröffentlichen wollen, aber das Konzept, das wir für Final Fantasy XIV haben, ist, unser Spiel auf so vielen Geräten wie möglich zu veröffentlichen."

"Ich habe also versucht, dieses Ziel zu erreichen. Wir arbeiten darauf hin, machen Fortschritte und führen Gespräche. Ich hoffe also, dass sich alle in der kommenden Zeit auf Neuigkeiten freuen können."

Die Aussicht, dass ein technisch so anspruchsvolles Spiel wie Final Fantasy XIV möglicherweise auf 'Nintendo-Konsolen' kommt, und die Aussicht auf 'bald' Neuigkeiten, lässt vermuten, dass wir das MMO von Square Enix möglicherweise auf der nächsten Nintendo Switch sehen könnten, sobald diese enthüllt wird.

Was hältst du von Yoshi-Ps Worten?