Yoshi and the Mysterious Book bietet sechs gemütliche Minuten Spielzeit

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Wenn die Veröffentlichung eines Spiels näher rückt, ist es üblich, dass Entwickler einen Übersichtstrailer veröffentlichen, der uns einen kurzen Überblick über die vielen Aspekte gibt, die das Spiel zu bieten hat, damit wir verstehen können, um welche Art von Titel es sich handelt. Nintendo folgt nun mit einem Übersichtstrailer, der Yoshi and the Mysterious Book gewidmet ist.

Es startet am 21. Mai, und in der Video-Übersicht können wir das mysteriöse Buch sehen, das die Grundlage der Geschichte bildet, sowie Yoshis neue Fähigkeiten (darunter mehrere Features, die er bisher nicht hatte), Gegner betrachten, eine Tour durch die Spielwelt bekommen, jede Menge Gameplay entdecken und vieles mehr. Außerdem sieht es so aus, als könnten wir uns auf einen sehr vielversprechenden Soundtrack freuen.

Sehen Sie sich das Video unten an. Wie erwähnt, startet es am 21. Mai exklusiv auf der Switch 2.