Yellowstone Star bestätigt Pleite Kevin Costner

Jeder, der Yellowstone in den letzten Jahren gesehen oder verfolgt hat, wird sich des Niedergangs der Serie bewusst sein und wie sie auf ihrem astronomischen Höhepunkt aufgrund des Zerwürfnisses von Hauptdarsteller Kevin Costner und Schöpfer Taylor Sheridan auseinanderfiel. Es gab viele Gerüchte darüber, was hinter den Kulissen passiert ist, einschließlich Costner, der ein größeres Stück vom Kuchen von Paramount will und sich sogar mit Co-Stars überworfen hat, und obwohl einige davon Gerüchte bleiben, hat sich eines jetzt als wahr erwiesen.

In einem großen Bericht von The Hollywood Reporter wird von Vertretern aus dem Lager von Wes Bentley (dem Schauspieler, der Jamie Dutton in der Serie spielt, dem Sohn von Costners John Dutton) bestätigt, dass Bentley und Costner sich am Set zerstritten haben und dass dies eine verbale und körperliche Auseinandersetzung beinhaltete.

In THR heißt es: "Ein Sprecher von Bentley bestätigte die Auseinandersetzung und nannte sie einen "arbeitsbezogenen Streit während einer emotionalen und körperlich harten Szene", der "besprochen und gelöst" wurde. Costners Sprecher lehnte es ab, sich zu den Beinahe-Handgreiflichkeiten zu äußern."

Der Niedergang von Yellowstone wird nicht nur in Erinnerung bleiben, weil die Serie auf ihrem Höhepunkt zusammenbrach, sondern auch, weil er zum Teil geschah, als Costner seine ehrgeizige Horizon Western-Filmreihe fortsetzen wollte, bei der er viele seiner eigenen Besitztümer verkaufte, um die Streifen zu finanzieren, die bisher ein Misserfolg waren, Zumindest in Bezug auf das erste Kapitel, das letztes Jahr mit mäßigem Tamtam und schlechten Einspielergebnissen uraufgeführt wurde.