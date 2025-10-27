Yellowstone Schöpfer Taylor Sheridan trennt sich 2028 von Paramount, um zu Universal zu wechseln

HQ

Jeder, der ein Abonnement für Paramount+ hat, wird wahrscheinlich mit der Arbeit von Taylor Sheridan vertraut sein. Er hat viele der besten und beliebtesten Shows dieser Streaming-Plattform kreiert oder war maßgeblich daran beteiligt, sei es der Moloch, der Yellowstone oder sogar Mayor of Kingstown, Landman, Tulsa King, Lioness, 1883 oder 1923 ist. Unnötig zu erwähnen, dass die meisten Sendungen, die ihr wahrscheinlich auf Paramount+ seht, aus dem Kopf von Sheridan stammen.

Und der Grund, warum wir das ansprechen, ist, dass Puck News jetzt berichtet, dass Sheridan und Paramount sich irgendwann trennen werden. Wenn der aktuelle Deal zwischen den beiden im Jahr 2028 ausläuft, wird Sheridan von Paramount wechseln und stattdessen seine Talente zu NBCUniversal bringen, um dem rivalisierenden Produktionsriesen bei der Produktion von Film und Fernsehen zu helfen.

Der Grund für diese Änderung scheint ein Meinungsstreit zwischen Sheridan und Paramount zu sein, als das neue Regime an der Spitze der Produktionsfirma aufräumte und Fragen über den Autor/Produzenten stellte. Dies führte zu Zweifeln an der Zukunft, die aufgrund des Auslaufens von Sheridans separatem Filmvertrag mit Paramount im März in vollem Umfang umgesetzt wurden. Das bedeutet, dass Sheridan ab April 2026 keine Drehbücher mehr für Paramount produzieren wird und dann etwa zwei Jahre später auch nicht mehr für das Unternehmen Fernsehen produzieren wird.

Der genaue Umfang und die Art des Deals mit Universal wird nicht erwähnt, aber das ist zweifellos enorm für das konkurrierende Unternehmen und wirft auch die Frage auf, was Paramount tun wird, um die Lücke zu füllen, insbesondere auf seiner Streaming-Plattform, die ein einfacheres Angebot hat als ein Großteil der Konkurrenz bereits.