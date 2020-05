Yakuza: Like a Dragon springt noch dieses Jahr auf PC und Xbox

Yakuza: Like a Dragon wurde Anfang dieses Jahres in Japan auf der Playstation 4 veröffentlicht, doch wir haben erst kürzlich einige Hinweise entdeckt, die das Ende der Gangster-Exklusivität andeuteten. Sega hat zuletzt immer mehr Spiele der Reihe auf dem PC veröffentlicht und mittlerweile finden diese Games sogar ihren Weg auf die Xbox One.

Während der heutigen Ausgabe von Inside Xbox (neuerdings auch "Xbox 20/20" genannt) gab es die größte Überraschung, denn das siebte Yakuza-Kapitel wird im Westen noch in diesem Jahr auf Xbox One, Xbox Series X (Launch-Titel), Playstation 4 und dem PC erscheinen. Xbox-Spieler müssen sich dank Smart-Delivery-Konnektivität nicht entscheiden, welche Version sie kaufen und spielen wollen. Dem neuen Trailer nach zu urteilen scheint uns ein noch abgefahreneres Abenteuer bevor zu stehen. Auf jeden Fall sind das gute Nachrichten für alle Fans der Reihe.