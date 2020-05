Yakuza: Like a Dragon scheint ebenfalls auf PCs veröffentlicht zu werden

Alles deutet darauf hin, dass das neueste Yakuza-Kapitel (Like a Dragon) bald in Gebieten außerhalb Japans angekündigt wird. Kürzlich wurde das Game auf Steam entdeckt, demnach scheint eine Veröffentlichung auf dem PC geplant zu sein. Da bereits viele andere Titel der Reihe auf Steam zur Verfügung stehen, würde uns eine offizielle Ankündigung nicht überraschen - bislang ist die allerdings noch nicht erfolgt. Fans der Marke sollten wissen, dass Yakuza: Like a Dragon einige umfangreiche Veränderungen durchgemacht hat. Es ähnelt nun eher einem JRPG mit rundenbasiertem Kampf, neben anderen Überarbeitungen. Der Titel erschien Anfang des Jahres in Japan für die PS4.

Quelle: Rockpapershotgun.