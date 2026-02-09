Yakuza Kiwami 3 & Dunkle Verbindungen

HQ

Vor etwas mehr als einem Jahr entschied sich RGG Studio schließlich, seine Titel auf Nintendo-Plattformen zu veröffentlichen, und es scheint, dass sich dieser Schritt gut ausgezahlt hat. Wir wissen bereits, dass Yakuza Kiwami 1 auf der Switch, ein einfacher Port, der den Titel von 2016 auf die erste Hybridkonsole adaptierte, ein Bestseller war, der die Veröffentlichungsstrategie des Studios Ende 2024 komplett veränderte, was sechs Monate später zur Veröffentlichung des überarbeiteten Yakuza 0 Director's Cut als Nintendo-Switch-Exklusivtitel führte. Im vergangenen November haben sie den Vorweihnachtskatalog für die Konsolen (und die übrigen Plattformen aktualisiert) mit ausgefeilteren und moderneren Versionen von Yakuza Kiwami 1 und Yakuza Kiwami 2 verstärkt – Ports, die ich ebenfalls die Ehre hatte, in einer Analyse zu rezensieren und erneut zu erleben.

Aber im Gegensatz zu all den Titeln, die ich im letzten Jahr gespielt habe, bin ich hier zum ersten Mal mit etwas Neuem. Denn Yakuza Kiwami 3 ist mehr als nur eine Überarbeitung von Yakuza 3 Remastered: Es ist ein vollwertiges Remake, das auch ein separates, paralleles Abenteuer namens Dark Ties enthält, mit einer beispiellosen Sicht auf prominente Charaktere aus dieser Version. Und ich kann schon sagen, dass "Kiwami" (was aus dem Japanischen "befördert" bedeutet) wirklich als die maßgebliche Version dieses Kapitels im Leben von Kiryu Kazuma heraussticht.

Und wie unterscheidet es sich spielerisch von Titeln, die so ähnlich sind wie die bereits erwähnten Kiwami I & II? Nun ja, indem er in seinen Hauptaspekten immer besser ist. Yakuza Kiwami 3 greift die Geschichte von Kazuma Kiryu auf, der nach fast endgültigem Ende seines Lebens als Yakuza im Tojo-Clan im vorherigen Teil mit seiner adoptierten "Tochter" Haruka nach Okinawa vorbereitet, wo er das Waisenhaus Morning Glory leiten will, genau wie sein "Vater" Dojima es in seiner Kindheit für ihn tat. Doch eine neue Verschwörung bedroht diesen Traum von einem friedlichen Leben als Zivilist, ebenso wie den noch schwachen Tojo-Clan und seinen neuen Anführer Daigo Dojima, der angegriffen wurde. Mit vielen Fragen darüber, wem man trauen kann, muss Kiryu erneut seine Pläne auf Eis legen, um gegen alle Arten von Kriminellen aus der japanischen Unterwelt zu kämpfen, um die Wahrheit herauszufinden. Und jetzt hat er mehr Optionen als je zuvor.

Das liegt daran, dass Yakuza Kiwami 3 sein Kampfsystem komplett überarbeitet hat und damit das der jüngsten Teile übertrifft. Kiryu besitzt nun den Ryukyu-Kampfstil, den er während seines Aufenthalts auf Okinawa gelernt hat und der es ihm ermöglicht, unzählige Schläge und Kombos mit einer Vielzahl von Waffen zu verknüpfen. Er verfügt außerdem über neue Fähigkeiten, die mit Power-ups erworben werden können, entweder durch Trainingsbezahlung oder durch das Abschließen von Missionen. Und natürlich ist der Dojima-Drachenstil oder Kiwami-Stil ein Muss, da du jetzt mehr Schläge und Kombos aneinanderreihen kannst als je zuvor. Dieser Gangster-Göre darf den Boden erst berühren, wenn er bewusstlos ist.

Yakuza Kiwami 3 (und die Serie im Allgemeinen) greift nicht nur auf das Drama ihrer Geschichten zurück, sondern auch auf die Komik ihrer Zwischenspiele, und jetzt haben wir natürlich eine gute Auswahl an Minispielen, die uns fast mehr Stunden fesseln werden als die Hauptgeschichte. Es gibt jetzt neue Lieder im Karaoke (und dieses Minispiel ist immer noch so schwer wie eh und je!) sowie eine Auswahl neuer Arcade-Spiele für die SEGA-Spielhallen, die in den Städten des Spiels verteilt sind, wo wir Titel wie Galaga 2, Fantasy Zone Gear, Sonic Drift und Streets of Rage in ihren Game Gear-Versionen von Anfang bis Ende spielen können.

Wenn wir etwas Aufwendigeres wollen, haben wir auch die Möglichkeit, Kiryus Rang als "Papa" des Waisenhauses in Okinawa zu maximieren, allen Waisen bei ihren Problemen zu helfen und Spenden zu sammeln, um sie zu unterstützen. Minispiele wie Angeln, Nähen oder Hausaufgaben sind eine willkommene Erleichterung, wenn man weiß, dass man zurück in die Straßen von Kamurocho muss, um die Ordnung wiederherzustellen. Meine Lieblings-Nebenquest ist jedoch, der weiblichen Bosozoku-Gang zu helfen, mit ihren übertriebenen Outfits und Motorraddekorationen, was ich geliebt habe. Du kannst dein Motorrad anpassen, die Mitglieder auswählen und an Rennen (und anschließenden Kämpfen) teilnehmen, was ebenfalls für Abwechslung sorgt.

Yakuza 3 (und seine Remastered-Version) galten technisch immer als eine Stufe unter den meisten Teilen, aber das wird hier fast vollständig ausgeglichen. Yakuza Kiwami 3 folgt den Spuren der beiden kürzlich modernisierten Versionen und Yakuza 0 Director's Cut, um endlich die Flüssigkeit und Performance zu bieten, die die Spieler verdienten. Ich weiß nicht, wie das Finish der anderen Versionen ist, aber in der Testversion, die wir verwendet haben (Nintendo Switch 2), war das Ergebnis im Basisspiel makellos. Überraschenderweise gab es eingefrorene Frames (bis zu fast drei Sekunden) in den Übergängen zwischen Spiel und Zwischensequenzen, sowohl im Handheld-Modus als auch im Docked-Modus. Das Spiel ist nicht eingefroren oder abgestürzt, es schien nur Schwierigkeiten zu haben, den nächsten Speicherblock zu laden. Trotzdem war es ein nerviger genug Bug, um ihn hier zu bemerken.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erneuert außerdem das Engagement von RGG Studio gegenüber seinen Fans weltweit, insbesondere in Europa, das inzwischen auf Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch, aber auch auf Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch und Vereinfachtes Chinesisch lokalisiert ist. Auch die Synchronisation wurde modernisiert, neue Zeilen wurden hinzugefügt und es gibt auch neue Synchronisationen in Englisch, Japanisch und Chinesisch. Ein gigantischer Einsatz mit den neuen Sprachen, besonders in einer Spieleserie, in der viel gesprochen und gelesen wird, aber wir haben trotzdem einige Fehler und Rechtschreibfehler gefunden, zumindest in der spanischen Version, die wir für diese Rezension verwendet haben, die einen Patch nach dem Start benötigt.

Abrundend wird diese "definitive" Version von Yakuza 3 durch die Hinzufügung neuer Inhalte namens Dark Ties, die uns einen besseren Einblick in die Funktionsweise anderer Familien im Tojo-Clan geben und natürlich auf die Konstruktion dieses "komplexen" Antagonisten, der Yoshitaka-Mine. In einer Geschichte, die parallel zu der von Kiryu und seiner Rückkehr nach Kamurocho verläuft, entwickelt sich Mine von einem wohlhabenden Zivilisten zu einer Beteiligung und steigt schnell in den Rängen der kriminellen Unterwelt Tokios auf. Seine Missionsketten basieren darauf, Aufträge für seinen Partner, den abscheulichen Kanda, zu übernehmen, mit dem er nach und nach die Kontrolle über das Rotlichtviertel übernimmt. Mine verwendet sein eigenes Boxer-ähnliches Kampfsystem und Single-Stil Anzeigen sowie seinen eigenen Fertigkeitenbaum. Du hast außerdem Zugang zur Hell's Arena, einem Fight Club, der die Formel mit verschiedenen Kämpfen gegen Horden von Feinden und bekannten Gesichtern aus der Serie wiederholt.

Dark Ties fügt der Geschichte keine neuen Mechaniken hinzu, fügt aber ein paar zusätzliche Stunden zur Hauptgeschichte hinzu und stillt weiterhin deinen Hunger, diese Phase von Kiryu Kazumas Leben wiederzuentdecken. Es kann separat von Yakuza Kiwami 3 genossen werden, enthält aber Spoiler zum Ende, daher ist es am besten, es nach dem Durchspielen des Spiels zu genießen. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties wird dem dritten Teil der Reihe endlich gerecht, mit passender Grafik, einem überarbeiteten und erweiterten Kampfsystem (das einen neuen Standard für zukünftige Kiwami-Remakes setzt) und neuen Inhalten – ein Beweis dafür, dass Ryu Ga Gotoku Studio mehr als bereit ist, seine Arbeit neu zu überarbeiten und zu verbessern, und wir – vorerst, sind mit dem Ergebnis erfreut.