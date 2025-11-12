Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 auf Nintendo Switch 2

HQ

Vor etwa fünf Monaten habe ich einen meiner Lieblingstitel aus der Yakuza -Franchise wieder aufgegriffen, als er noch außerhalb der Grenzen Japans als solcher bekannt war. Das Projekt war nicht unbedeutend, ganz im Gegenteil, denn es handelt sich um den wiederbelebten Yakuza 0 Director's Cut. Diese verbesserte Version (naja, abgesehen von der Lokalisierung bestimmter Sprachen, wie z. B. Spanisch) enthielt nicht nur bessere Grafiken und Animationen als das ursprüngliche Spiel von 2017, sondern fügte auch neue Filmszenen und einen neuen Spielmodus hinzu, was dieser "endgültigen" Version der Ursprungsgeschichte von Kiryu Kazuma und Goro Majima einen kleinen Schub gab. Ein erster Schritt für alle, die im Jahr 2025 mit Yakuza/Like a Dragon anfangen und sich an Yakuza satt sehen werden. In dreifacher Ausfertigung.

Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 wurden jedoch nicht so gründlich überarbeitet wie die Director's Cut von Yakuza 0. Natürlich ist die Grafik die Hauptattraktion dieser Version, ebenso wie die überlegene Leistung der 1:1-Portierung, die RGG Studio Ende 2024 für Switch 1 veröffentlicht hat.

Yakuza Kiwami 2 hingegen profitierte davon, dass es bereits auf seiner ursprünglichen Version auf dem Dragon Engine aufgebaut wurde, das sich von 2016 bis heute weiterentwickelt hat, was zu einer hervorragenden Charaktermodellierung und Mimik führte. Sogar Ryujis Narben sehen anders aus. Es ist Jahre her, dass ich Yakuza Kiwami 2 gespielt habe, aber natürlich ist diese Version noch besser.

Werbung:

Vielleicht habe ich einen schnellen Start hingelegt, und vielleicht erreicht diese Rezension jemanden, der noch nie eine Aktion Yakuza ausprobiert hat und nur die neuesten Folgen mit Ichiban Kasuga kennt, oder vielleicht erwartet er etwas so Umfangreiches und Vollständiges wie das Yakuza 0 Director's Cut, das auf Nintendo Switch 2 debütierte. In jedem Fall erlauben Sie mir, Ihnen Kazuma Kiryu, den Dragon of Dojima, (wieder) vorzustellen.

Yakuza Kiwami führt uns zwischen 1995 und 2005, in eine Zeit des echten wirtschaftlichen Booms für Japan, inmitten eines Immobilienbooms, in den die Yakuza, das japanische organisierte Verbrechen, tief verwickelt ist. Kiryu ist kein Neuling mehr in dieser kriminellen Unterwelt und steht kurz davor, sich von der Dojima-Familie zu emanzipieren, einer der Tochtergesellschaften der mächtigen Toho Clan, einer der beiden größten Yakuza Organisationen des Landes, die immer mit der Omi Alliance konkurrieren. Und gerade als er diesen neuen Abschnitt in seinem Leben beginnen wollte, führte eine völlig unvorhersehbare Situation dazu, dass er sich des Mordes an seinem Oyabun schuldig bekannte und zehn Jahre im Gefängnis verbrachte, aus der Familie ausgeschlossen wurde und den Kontakt zu seinen Lieben verlor. In diesem Zusammenhang übernimmt er die Verantwortung für Haruka, ein Mädchen, das der Schlüssel zu einer Immobilie im Wert von zehn Milliarden Yen zu sein scheint, einer Baulücke, für die alle Yakuza in Tokio bieten.

Kiryu wird sich auf eine Verschwörung voller Geheimnisse und Gewalt einlassen, um Haruka zu beschützen und die Fäden zu entwirren, die diese Geschichte schon vor seiner Ausschluss aus der Familie gewebt haben. Ohne ins Detail zu gehen, hat Yakuza Kiwami die Prämisse des Originals von 2005 verbessert und ihm einige visuelle und lebensqualitätsbezogene Verbesserungen gegeben, wie z. B. das menübasierte Speichern sowie den gefeierten "Majima Everywhere"-Modus, in dem du zufällig gegen Shimanos Mad Dog antrittst, während du die Straßen von Kamurocho erkundest. Minispiele, Charaktere und Situationen, die sowohl emotional und dramatisch als auch surreal und komisch sind. Yakuza Kiwami strahlt Persönlichkeit aus, auch zehn Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung.

Werbung:

Yakuza Kiwami 2 ist eine direkte Fortsetzung der Ereignisse von Yakuza Kiwami und spielt im Jahr 2006. Kiryu beginnt außerhalb der Yakuza und versucht, eine Vaterfigur und Beschützer für Haruka zu sein, bis der Schatten eines Krieges zwischen dem Tojo Clan und dem Omi Alliance ihn dazu bringt, sich aus Ehre darauf zu einigen, Frieden zwischen den beiden Organisationen zu suchen. In dieser schwierigen Situation trifft sie auf einen ihrer wichtigsten Widersacher innerhalb der Franchise: Ryuji Goda, den Dragon of Kansai. Ryuji will seine Legende mit Feuer und Blut schmieden, und das wird eine Konfrontation zwischen dem Dragons of the East und dem West provozieren. Unnötig zu erwähnen, dass Yakuza Kiwami 2, auch ohne die Bandbreite an Kampfstilen seines Vorgängers, ein ausgefeilteres Action-Erlebnis bietet und das Niveau der Erzählung erhöht. Und natürlich mit all den Extras, sekundären Inhalten und neuen Orten, die man Zentimeter für Zentimeter besuchen kann.

Lohnt es sich also, das Paket Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 zu kaufen? Ich nenne Ihnen zwei wichtige Gründe, warum ich denke, dass Sie das tun sollten. Der wichtigste ist, dass RGG aus seinem Fehler mit Yakuza 0 Director's Cut gelernt zu haben scheint und die neuen Sprachlokalisierungen (Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch) nun gut gemacht sind. Ich habe in keinem der beiden Spiele Aberrationen gefunden, wie ich es im Prequel gesehen habe. Wenn ihr daran denkt, sie zum ersten Mal zu spielen, und die Sprachbarriere ein Problem war, habt ihr jetzt keine Ausrede mehr (denkt daran, dass beide am 8. Dezember zusammen mit Yakuza 0 Director's Cut auf PS5, PC und Xbox Series erscheinen werden). Die zweite ist, dass selbst wenn Sie sie bereits gespielt haben, das Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 -Bundle mit einem angepassten Preis geliefert wird und sogar in den nächsten zwei Wochen einen noch attraktiveren zusätzlichen Rabatt bietet.

Mein einziger Kritikpunkt wäre, vielleicht noch härter, dass diese Versionen keine neuen Zwischensequenzen oder Inhalte für den zurückkehrenden Spieler bieten. Sie sind das Bindeglied, das die Vergangenheit mit der Gegenwart des Franchise und der Zukunft Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties verbindet, aber wenn man sie in der Vergangenheit gespielt hat (sogar in der nahen Vergangenheit auf Nintendo Switch, im Fall von Kiwami 1 ), sehe ich keine allzu große Dringlichkeit, zu diesem Kamurocho zurückzukehren. Für alle, denen es nichts ausmacht, zwei Klassiker noch einmal zu erleben, erwartet sie die bestmögliche Version davon.