Xiaomis Hochleistungs-YU7 GT scheint durchgesickert zu sein

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Xiaomis nächstes Hochleistungs-Elektrofahrzeug scheint vor seinem offiziellen Debüt durchgesickert zu sein. Neue regulatorische Einreichungen in China haben den Xiaomi YU7 GT enthüllt, eine leistungsorientierte Version des kommenden Elektro-SUVs der Marke, und laut Daten des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) wird der YU7 GT mit einem Doppelmotor-Allradantrieb beeindruckende 990 PS liefern. Damit steht er in Konkurrenz zu High-End-SUVs wie dem Porsche Macan Turbo. Das ist laut InsideEVs.

Der Antriebsstrang wird von einem großen 101,7-kWh-Batteriepack unterstützt, der im Rahmen des chinesischen CLTC-Testzyklus eine offizielle Reichweite von bis zu 705 Kilometern hat, der als weicher als WLTP gilt.

Leistungsdetails über die Rohleistung hinaus sind noch nicht vollständig bestätigt, aber die Erwartungen sind hoch. Optisch wirkt das GT-Modell aggressiver als der Standard-SUV. Regulatorische Bilder zeigen überarbeitete Aerodynamik, darunter einen größeren Heckdiffusor und einen optionalen Spoiler sowie leistungsorientierte Details wie größere Räder und verbesserte Bremsen.

Sie können die beiden Bilder unten sehen – wir warten sehr bald auf eine formelle Enthüllung.