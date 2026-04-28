Xiaomi gibt beeindruckende Leistungswerte für den YU7 GT an

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Obwohl sie sich mit einer internationaleren Veröffentlichung zurückgehalten haben, hat Xiaomi in den verfügbaren Märkten mit seinen Elektrofahrzeugen immer wieder überzeugt, und der kommende YU7 GT scheint da keine Ausnahme zu sein.

Es handelt sich um eine Performance-Version ihres EV-SUVs, die im Mai in ausgewählten Märkten auf den Markt kommen soll, und die ersten Spezifikationen des Autos, die nun über Arena EV vorgestellt wurden, deuten darauf hin, dass es sich um ein regelrechtes Monster handelt.

Vor der vollständigen Enthüllung hat Xiaomi etwa 989 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von rund 300 Kilometern bestätigt, was ihn zu einem der schnellsten Elektro-SUVs auf dem Markt macht. Außerdem gibt Xiaomi eine Reichweite von 705 Kilometern an (obwohl dies CLTC und nicht WLTP ist, daher ist nach westlichen Maßstäben etwas weniger zu erwarten).

Obwohl nicht streng bestätigt, wird eine Zeit von 0 auf 100 km/h von etwa 2 Sekunden erwartet, was wiederum bestätigt, dass dies wirklich schnell sein wird.

Es gibt auch eine europäische Note. Xiaomi sagt, dass sein europäisches F&E-Zentrum eine Schlüsselrolle bei der Abstimmung der Fahrdynamik des Fahrzeugs gespielt hat und ein eher "deutsches" Gefühl am Steuer anstrebt.