Xi und Putin bekräftigen die strategischen Verbindungen, während der Krieg in der Ukraine sich dem vierten Jahrestag nähert

Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin nutzten am Mittwoch einen Videoanruf, um die Stärke ihrer bilateralen Beziehungen zu unterstreichen, wenige Tage vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Putin beschrieb die Beziehungen zu Peking als einen entscheidenden stabilisierenden Faktor in einem zunehmend turbulenten globalen Umfeld, während Xi einen langfristigen "großen Plan" zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern forderte.

Der Anruf hob hervor, wie China seit der isolierten westlichen Sanktionen Moskau wegen des Krieges in der Ukraine zum wichtigsten Wirtschaftspartner Russlands geworden ist. Der Handel zwischen den beiden Ländern hat sich seit 2022 stark ausgeweitet, was eine Partnerschaft verstärkt, die die Staatschefs nur wenige Tage vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine als "ohne Grenzen" bezeichneten. Xi und Putin trafen sich zuletzt persönlich im September in Peking, während einer Militärparade, an der der nordkoreanische Führer Kim Jong Un teilnahm.

Während Peking darauf besteht, keine Partei des Konflikts zu sein, haben die Ukraine und mehrere europäische Regierungen China beschuldigt, indirekt Russlands Kriegsanstrengungen unterstützt zu haben – Vorwürfe, die China bestreitet. Das Gespräch folgte auf Treffen dieser Woche zwischen hochrangigen chinesischen und russischen Diplomaten in Peking, wo beide Seiten erklärten, sie hätten eine breite Einigung über globale Sicherheitsfragen erzielt, was auf eine fortgesetzte Koordination hindeutet, während der Krieg sich in ein viertes Jahr zieht...